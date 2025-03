FolleMente di Paolo Genovese domina il box office per la seconda settimana

FolleMente, la commedia corale di Paolo Genovese con protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, si conferma in vetta al box office del fine settimana per la seconda settimana consecutiva con un incasso di 3 milioni 733mila euro, portando così il totale in 15 giorni a oltre 9 milioni.

Sul podio si inseriscono al debutto in sala il nuovo capitolo di Bridget Jones: un amore di ragazzo, al secondo posto con 850mila euro, e Heretic, il thriller con Hugh Grant, terzo con 582mila euro.

Quarta posizione per il terzo capitolo dei film incentrati sull'Orso Paddington (Puddingotn in Perù) che incassa 563mila euro nel weekend e supera 1,6 milioni in due settimane in sala. Scivola dal secondo al quinto posto il film Disney Captain America: Brave New World, con 544mila euro e un totale in 15 giorni di oltre 5,5 milioni.

Il film evento Becoming Led Zeppelin, sugli schermi dal 27 febbraio al 5 marzo, che ripercorre la storia creativa, musicale e personale della band, è sesto con 253mila euro. Subito dietro A Real Pain, con Kieran Culkin fresco vincitore agli Oscar come miglior attore non protagonista, porta a casa 249mila euro in quattro giorni. Quinta settimana in top ten, dal quarto all'ottavo posto, per The Brutalist (Oscar per miglior attore protagonista ad Adrien Brody, miglior colonna sonora e miglior fotografia) con 187mila euro e un totale di 1 milione 892mila euro.

Chiudono Il Seme del Fico Sacro, produzione iraniano-franco-tedesca, con 141mila euro alla seconda settimana (339mila in totale), e Noi e Loro, protagonista Vincent Lindon, con 81mila euro in quattro giorni.

In generale secondo i dati forniti da Cinetel nel fine settimana i cinema italiani hanno incassato 8 milioni 89mila euro, in calo del 3% rispetto al fine settimana precedente.