Fmi riduce stime Pil Italia, +0,7% nel 2023

Il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto le stime del Pil dell'Italia per il 2023 e il 2024, a causa della generale frenata dell'economia globale e in particolare di quella europea. Nel World Economic Outlook presentato a Marrakech, per l'anno in corso il Fondo prevede una crescita dello 0,7%, con una riduzione di 0,4 rispetto alle previsioni di luglio, quando erano state invece riviste al rialzo. Anche per il 2024, il nostro Paese crescerà dello 0,7%, con una diminuzione di 0,2 rispetto alle precedenti stime.