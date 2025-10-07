Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Ultima oraFlotilla:Leader Cup spagnolo, 'Denuncia a Israele per sequestro'
7 ott 2025
Flotilla:Leader Cup spagnolo, 'Denuncia a Israele per sequestro'

"Abusi fisici e psicologici. Negate le medicine"

La presidente del gruppo CUP, Candidatura di Unità Popolare al Parlamento spagnolo, Pilar Castillejo, ha annunciato un'"azione legale" per denunciare il "rapimento" degli attivisti della Global Sumud Flotilla per mano dello Stato di Israele. Lo ha dichiarato ai giornalisti dopo essere arrivata all'aeroporto di Barcellona-El Prat, come riporta la Efe. Dopo aver abbracciato familiari, amici e attivisti, Castillejo è apparsa davanti ai media insieme ad Adrià Plazas, membro della segreteria nazionale della CUP e anch'egli membro della Flotilla. Castillejo ha denunciato i cinque giorni di "sequestro" che lei e altri attivisti hanno subito, in condizioni di "abuso fisico e psicologico" e senza la fornitura di medicinali ad alcuni detenuti che ne avevano bisogno.

