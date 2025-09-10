Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco Israele DohaProteste NepalFlotillaStefano BenniFranciaMaltempo Italia
Acquista il giornale
Ultima oraFlotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone

Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone

'E' il secondo attacco in acque tunisine, contro la Alma'

'E' il secondo attacco in acque tunisine, contro la Alma'

'E' il secondo attacco in acque tunisine, contro la Alma'

La Global Sumud Flotilla (Gsf) afferma che un'altra sua imbarcazione è stata vittima ieri sera di un sospetto attacco con drone. Non ci sono vittime o feriti, viene specificato.

"Confermiamo che il 9 settembre un'altra imbarcazione della nostra flotta - la 'Alma' - è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine", si legge in un comunicato pubblicato dalla Gsf sui suoi canali social. "L'imbarcazione, battente bandiera britannica - continua la nota -, ha subito danni da incendio sul ponte superiore. L'incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. È attualmente in corso un'indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente".

"Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni. Questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione. La Global Sumud Flotilla continua imperterrita. Il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo - conclude il comunicato - prosegue con determinazione e risolutezza".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza