Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraFlotilla, stanotte a rischio il diritto internazionale
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Flotilla, stanotte a rischio il diritto internazionale

Flotilla, stanotte a rischio il diritto internazionale

Attivisti: 'La vera minaccia è l'assedio, non noi'

Attivisti: 'La vera minaccia è l'assedio, non noi'

Attivisti: 'La vera minaccia è l'assedio, non noi'

"La presidente del Consiglio ha definito la Global Sumud Flotilla un pericolo per il 'piano di pace' americano. Avete letto bene: civili disarmati, attivisti nonviolenti e navi cariche di farina e medicinali sarebbero una minaccia alla stabilità". Così la delegazione italiana del Global Movement to Gaza sottolineando: "La vera minaccia è l'assedio, non la Flotilla".

Per gli attivisti, "stanotte non è a rischio solo l'equipaggio della Flotilla, ma il diritto internazionale stesso, calpestato da un Governo che preferisce accodarsi ai diktat di una strategia neocoloniale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza