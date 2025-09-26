Flotilla, 'non possiamo accogliere l'appello di Mattarella'

"Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati". Così la portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, in merito all'appello del presidente del presidente Sergio Mattarella di accettare la proposta di mediazione offerta dal Patriarcato. "La questione degli aiuti è importantissima - sottolinea - Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla".