Flotilla: Membri del CUP e attivisti sono atterrati a Barcellona

La presidente del gruppo CUP, Candidatura di Unità Popolare al Parlamento, Pilar Castillejo, e il membro del partito, Adrià Plazas, insieme ad altri attivisti della Global Sumud Flotilla, sono atterrati all'aeroporto di Barcellona-El Prat, dopo essere stati rilasciati stamattina da Israele, secondo quanto riportato da Efe. Dei 49 spagnoli a bordo della Flotilla, intercettati da Israele la scorsa settimana, 21 sono tornati in Spagna ieri, 27 lo hanno fatto lunedì mentre per una attivista la detenzione è stata prolungata dalle autorità israeliane poiché accusata di aver morso un'agente di polizia nel carcere di Ketziot. Decine di sostenitori della sinistra indipendentista e sindacalisti hanno sostenuto gli attivisti della Flotilla al loro arrivo all'aeroporto di Barcellona.