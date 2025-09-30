Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio BeneventoSinner PechinoBonus casa 2026Piano Usa GazaAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraFlotilla, legami con Hamas? solo propaganda
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Flotilla, legami con Hamas? solo propaganda

Flotilla, legami con Hamas? solo propaganda

'Noi una missione umanitaria sotto gli occhi del mondo'

'Noi una missione umanitaria sotto gli occhi del mondo'

'Noi una missione umanitaria sotto gli occhi del mondo'

"I fogli mostrati da Israele non provano né il finanziamento né il controllo di Hamas sulla Global Sumud Flotilla. Ripetono, piuttosto, un preoccupante schema già visto nel 2010 con la Mavi Marmara. Siamo una missione civile e umanitaria, sotto gli occhi dell'Europa e del mondo". Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, in merito all'annuncio dell'Idf di aver trovato documenti che dimostrerebbero il coinvolgimento di Hamas nella missione.

"Chiediamo che gli atti vengano consegnati integralmente a organismi indipendenti: finché non accade, è propaganda, non prova", sottolinea.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Hamas