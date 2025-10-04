Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Hamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeSean 'Diddy' CombsRemo Girone
Acquista il giornale
Ultima oraFlotilla, esposto in Procura contro sequestro attivisti
4 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Flotilla, esposto in Procura contro sequestro attivisti

Flotilla, esposto in Procura contro sequestro attivisti

La portavoce Delia: 'Non hanno commesso alcun reato'

La portavoce Delia: 'Non hanno commesso alcun reato'

La portavoce Delia: 'Non hanno commesso alcun reato'

"Il nostro team legale ha presentato un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e per l'attacco subito in acque internazionali". Lo ha reso noto la portavoce del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, in una conferenza stampa. Gli attivisti della Flotilla "sono stati detenuti illegalmente senza alcuna base giuridica - sottolinea Delia - prelevati dalla Marina militare israeliana senza che avessero commesso alcun reato. Sono stati sequestrati, non arrestati perché l'arresto presuppone un'ipotesi di reato. In prigione sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentali come acqua, cibo e accesso ai servizi igienici".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaSequestro