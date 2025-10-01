Flotilla: 'Entrati nella zona ad alto rischio, allerta droni'

Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore.

E' quanto scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social, mentre si dirige verso la Striscia di Gaza.

La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16:30 di ieri, la Alpino si era detta disponibile a "recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferito a bordo".