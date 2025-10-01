Flotilla, 'è arrivato l'alt da Israele'

Mercoledì 1 Ottobre 2025

Ultima oraFlotilla, 'è arrivato l'alt da Israele'
1 ott 2025
Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana

"Alle 20.25 (19.25 ora italiana) è arrivato l'alt da Israele alle barche della Flotilla". Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana della Flotilla. "E' stato comunicato che il tentativo di violare il blocco rappresenta una violazione del diritto internazionale. Se andremo avanti verremo fermati e le navi confiscate', aggiungono gli attivisti spiegando che 'le forze israeliane hanno proseguito con messaggi di propaganda".

