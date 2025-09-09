Lunedì 8 Settembre 2025

9 set 2025
9 set 2025
Flotilla: 'Colpiti da sospetto drone'. Ma la Tunisia smentisce

La flottiglia salpata con attivisti e aiuti umanitari per Gaza ha dichiarato stanotte che una delle sue imbarcazioni "è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone" mentre si trovava in acque tunisine. Un incendio è stato rapidamente spento, secondo testimoni sul posto.

La Guardia nazionale della Tunisia ha dichiarato di "non aver rilevato "alcun drone: secondo i primi accertamenti si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio a bordo di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna".

