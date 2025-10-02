Flotilla, 'attivisti a bordo nave militare israeliana'

"Dopo che le forze navali di occupazione israeliane hanno intercettato illegalmente le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, un convoglio pacifico e non violento che trasportava cibo, latte in polvere, medicine e volontari da 47 paesi a Gaza, centinaia di partecipanti sono stati rapiti e, a quanto pare, portati a bordo della grande nave militare MSC Johannesburg". Così la Global Sumud Flotilla. "Gli avvocati di Adalah, che rappresentano i partecipanti alla flottiglia presso le autorità israeliane - spiega la Gsf - hanno ricevuto aggiornamenti minimi e non sono stati informati se i circa 443 volontari della flottiglia, prelevati con la forza dalle loro imbarcazioni, arriveranno ad Ashdod, dove si prevede che saranno processati in regime di detenzione illegale".