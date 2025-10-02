Giovedì 2 Ottobre 2025

Raffaele Bonanni
Ultima ora
2 ott 2025
Flotilla, 'attivisti a bordo nave militare israeliana'

'Da autorità di Tel Aviv informazioni minime ai nostri legali'

"Dopo che le forze navali di occupazione israeliane hanno intercettato illegalmente le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, un convoglio pacifico e non violento che trasportava cibo, latte in polvere, medicine e volontari da 47 paesi a Gaza, centinaia di partecipanti sono stati rapiti e, a quanto pare, portati a bordo della grande nave militare MSC Johannesburg". Così la Global Sumud Flotilla. "Gli avvocati di Adalah, che rappresentano i partecipanti alla flottiglia presso le autorità israeliane - spiega la Gsf - hanno ricevuto aggiornamenti minimi e non sono stati informati se i circa 443 volontari della flottiglia, prelevati con la forza dalle loro imbarcazioni, arriveranno ad Ashdod, dove si prevede che saranno processati in regime di detenzione illegale".

