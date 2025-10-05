Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeFac simile Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraFlotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele
5 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele

Flotilla, arrivati a Roma 18 italiani liberati in Israele

Giunti allo scalo di Fiumicino con un volo di linea da Istanbul

Giunti allo scalo di Fiumicino con un volo di linea da Istanbul

Giunti allo scalo di Fiumicino con un volo di linea da Istanbul

Un gruppo di 18 italiani dei 26 totali rilasciati oggi dalle Autorità israeliane che facevano parte della Global Sumud Flotilla è arrivato verso le 23.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo della Turkish Airlines. Si sono dapprima imbarcati su un volo charter della Turkish Airlines partito alle 13.40, le 12.40 in Italia, dall'aeroporto di Eilat diretto a Istanbul e quindi, con l'assistenza di un team del Consolato Generale d'Italia in Turchia, trasferito su altri due voli per il rimpatrio, uno per Roma e l'altro per Milano.

Altri 15 italiani, che non hanno invece firmato il foglio di rilascio volontario, dovranno attendere l'espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Flotilla