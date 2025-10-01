Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Flotilla: a Roma gli attivisti vicino alla stazione

1 ott 2025
1 ott 2025
Flotilla: a Roma gli attivisti vicino alla stazione

Iniziato il concentramento in piazza dei Cinquecento

Iniziato il concentramento in piazza dei Cinquecento

Iniziato il concentramento in piazza dei Cinquecento

Si stanno mobilitando a Roma le diverse realtà pro-Flotilla dopo la notizia dell'inizio delle operazione di abbordaggio da parte di Israele delle barche della missione umanitaria. Attivisti si stanno concentrando nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, per una manifestazione spontanea. Anche gli studenti stanno raggiungendo la piazza. Mentre un altro gruppo si sta muovendo in corteo per le strade di San Lorenzo per poi raggiungere l'area di Termini.

