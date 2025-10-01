Flotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina'

"Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall'altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare". Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla.

"Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti - dice - si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva".