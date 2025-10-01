Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
4 ottobre Festa NazionaleAereo militare cadutoFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
Ultima oraFlotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina'
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Flotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina'

Flotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina'

Scotto (Pd), 'saremo intercettati e forse messi agli arresti'

Scotto (Pd), 'saremo intercettati e forse messi agli arresti'

Scotto (Pd), 'saremo intercettati e forse messi agli arresti'

"Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall'altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare". Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla.

"Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti - dice - si tratterebbe di un atto illegale perché si consuma in acque internazionali. Seguiremo le regole d'ingaggio della Sumud Flotilla che prevedono la resistenza passiva".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza