19 set 2025
Fitch promuove l'Italia, rating BBB+

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile. L'agenzia di rating prevede anche per l'Italia una crescita dello 0,6% nel 2025, con un'accelerazione a una media dello 0,8% nel 2026-2027.

"Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada". Così il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, commenta il giudizio sull'Italia.

"Sono orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell'Economia per il bene degli italiani" è invece il commento del leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.

