Mercoledì 24 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni IsraeleNuovo sciopero generaleFlotillaUcraina RussiaVittorio Sgarbi Emanuele Ragnedda
Acquista il giornale
Ultima oraFitch alza il rating di UniCredit ad A-
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fitch alza il rating di UniCredit ad A-

Fitch alza il rating di UniCredit ad A-

Assegnato un outlook stabile

Assegnato un outlook stabile

Assegnato un outlook stabile

Fitch Ratings ha alzato di un gradino il long-term issuer default rating (Idr) e il senior preferred rating di UniCredit, portandoli a A-, e ha assegnato un outlook stabile. Il rating è di un notch superiore a quello sovrano italiano.

Secondo Fitch, la "diversificazione geografica in economie performanti o in crescita e la fortissima capacità di assorbimento delle perdite collocano UniCredit in una posizione di forza eccezionale rispetto ai concorrenti nazionali, mentre la diversificazione sostiene anche la performance nel tempo", spiega una nota.

Il viabiliy rating di solidità (ovvero il rating standalone) è stato alzato ad A-, mentre i rating corrispondenti a depositi a lungo termine, senior non-preferred, Tier 2 e Additional Tier 1 sono stati tutti alzati di un gradino. Il rating a breve termine è stato alzato a F1, mentre il rating a breve termine dell'emittente è stato confermato a F2.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BancheUnicredit