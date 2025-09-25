Fitch alza il rating di Intesa Sanpaolo ad A

Fitch Ratings ha migliorato il rating assegnato a Intesa Sanpaolo per il lungo termine senior preferred (unsecured) a A- da BBB, quello per i depositi a breve termine a F1 da F2 e il viability rating a 'a-' da 'bbb'. L'outlook è stabile.

Dopo l'azione riguardante l'Italia resa nota dall'agenzia il 19 settembre scorso, il rating per il lungo termine di Intesa Sanpaolo si colloca adesso a un livello di un notch superiore a quello dell'Italia.

Secondo l'agenzia, il miglioramento di "due notch riflette la combinazione del recente miglioramento del rating di lungo termine dell'Italia a BBB+ da BBB e l'eccezionale posizione di forza di Intesa Sanpaolo rispetto ai concorrenti domestici, posizione che è supportata dalla diversificazione di prodotti e ricavi e dallo status di flight to quality", si legge in una nota.