Fistel Cisl scrive a Consob, 'scorribande finanziarie'

La Fistel Cisl, la federazione sindacale che tutela i lavoratori dei settori dell'informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, si rivolge alla Consob ed "espone formale segnalazione e preoccupazione sulle operazioni finanziarie che in questi giorni si stanno registrando intorno alla società Tim quotata in Borsa". In una lettera in cui chiede l'attenzione della Commissione, il segretario generale Alessandro Faraoni parla di "scorribande finanziarie", una "proposta fumosa". La Fistel-Cisl "è uno stakeholder di Tim in quanto ha la rappresentanza dei lavoratori e tra questi ce ne sono tantissimi che hanno investito in azioni di Tim", sottolinea Faraoni.