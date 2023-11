Fisco, Casllati, figli non coinvolti, assoluta serenità

Non sono preoccupata, poiché io sono del tutto estranea a questa vicenda. I miei figli sono parti lese e sono assolutamente sereni con il fisco. Non hanno alcuna pendenza con il fisco", ha dichiarato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministra per le Riforme e la Semplificazione normativa, ad Agorà su Rai Tre, in merito alle notizie riguardanti una presunta evasione fiscale dei figli.