Venerdì 10 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraFirmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales

Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales

Formalizzato l'impegno per rafforzare difese anti-aeree di Kiev

Formalizzato l'impegno per rafforzare difese anti-aeree di Kiev

Formalizzato l'impegno per rafforzare difese anti-aeree di Kiev

E' stato ufficialmente firmato oggi dal governo britannico e da quello ucraino l'accordo, annunciato tempo fa da Londra, per la consegna di 5000 nuovi missili di difesa anti-aerea modello Thales a Kiev: accordo definito "storico" dai media ucraini. L'intesa è stata firmata a Roma, a margine della conferenza sulla ricostruzione, dalla vicepremier Angela Rayner, che ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Rayner ha rappresentato Starmer, rimasto a Londra per il vertice col presidente francese Emmanuel Macron. Confermato anche l'impegno britannico - già noto - di fornire aiuti a Kiev nel 2025 per altri 283 milioni di sterline.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina