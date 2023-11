Fiorentina vince 1-0 contro Cukaricki grazie a Nzola

La Fiorentina batte il Cukaricki per 1-0 grazie al rigore realizzato da Nzola nel primo tempo e conquista il primo posto del Gruppo F di Conference League. In Serbia i viola non ripropongono la prestazione dell'andata al Franchi quando terminò 6-0, questa volta giocano una partita poco spettacolare ma molto concreta. Per la squadra di Italiano si tratta della seconda vittoria consecutiva nel girone di Conference League e del primato solitario nel Gruppo F con 8 punti.