Fiorentina: Nicolò Fagioli arriva dalla Juventus in prestito oneroso

La Fiorentina piazza un altro colpo ed è un colpo last minute di qualità per il centrocampo di Raffaele Palladino. Dalla Juventus arriva in viola Nicolò Fagioli. Il trasferimento del centrocampista classe 2001 si è concretizzato nelle ultime ore di calciomercato, quando il club di Commisso ha trovato l'accordo con la Juve.

Fagioli arriva a Firenze con la formula del prestito oneroso a 2 milioni e mezzo di euro, con l'obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni (più 3 di bonus) condizionato alla qualificazione in una coppa europea per il prossimo anno della Fiorentina. E la Juve ha inserito nell'accordo con i viola anche una percentuale del 10 per cento sulla futura rivendita.

Sussulto finale di mercato anche per il Milan: rossoneri hanno concluso l'intensissimo ultimo giorno di mercato prendendo in prestito dalla Fiorentina Riccardo Sottil, idea nata dall'esigenza di inserire un italiano in più in lista.