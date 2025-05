Fiorello pensa a un nuovo show domenicale dopo Mara Venier

"Avevo pensato anche a una Domenica in, naturalmente dopo Mara Venier, quando Mara non avrà più voglia...". Durante una diretta notturna su Instagram, collegato con Fabrizio Biggio che - dopo Viva Rai2! - lo accompagna anche nell'esperienza del nuovo Radio2 Radio Show La Pennicanza, Fiorello accenna a possibili nuovi progetti, citando anche "una terza serata" o magari "lo spazio dei Cinque Minuti di Bruno Vespa".

"Ho già fatto Buona domenica con Maurizio Costanzo - spiega lo showman -, la domenica si possono fare belle cose: hai tutta la settimana per preparare, poi la domenica fai un grande spettacolo". "Mara - aggiunge - l'ha fatta alla Mara Venier. Io non sono capace a fare le interviste, faccio spettacolo. Farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio, con scenografie e balletti pazzeschi, duetti e superospitoni. Però ci dobbiamo sbrigare perché noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto".

L'idea di partenza è lanciare un sondaggio tra il pubblico: "Se dobbiamo tornare a fare televisione, cosa dobbiamo fare: uno show tipo Il più grande spettacolo dopo il weekend, un grande varietà su Rai1, oppure uno show alle 7 del mattino sulla scia di Viva Rai2! o una terza serata tipo questa diretta". L'importante, per Fiorello, "è inventarsi cose, noi cerchiamo di cambiare: per come andava Viva Rai2! avremmo potuto fare altre otto edizioni, invece abbiamo preferito fermarci e ora siamo in radio in attesa di un'altra idea".