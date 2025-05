Fiorello e Biggio lanciano "Radio2 Radio Show La Pennicanza" su Rai Radio2

"Programma in costruzione", recita la scritta su una porta rossa, sulla visual radio di Rai Radio2, ma Fiorello e Fabrizio Biggio sono già in onda e lanciano il nuovo programma: "Si chiamerà Radio2 Radio Show La Pennicanza", annunciano.

"Avevi detto che saresti tornato quando avevi un'idea", dice Biggio. E Fiorello: "Non ce l'abbiamo, eppure siamo qua. Sai perché ho tutto questo potere in Rai? Perché siamo raccomandati". E fa sentire un audio con una voce che imita quella della premier Meloni: "Ciao Rosa' so' Giorgia, ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontenta', soldi non ce ne sono per paga' a te e al collega tuo... fatte 'na settimana de prova, poi se vede...".

"Il programma - spiega Fiorello - lo cominciamo domani, si chiamerà Radio2 Radio Show La Pennicanza, perché a quest'ora solitamente faccio una pennica".