Fiorello, 'dopo cinque Sanremo basta così, Conti straordinario'

"Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì". Lo ha detto Fiorello che ha partecipato oggi al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento, che chiude oggi a Milano.

"Certo mai dire mai, ma credo che ormai con alluce rigido e malanni vari - ha aggiunto scherzando sulle sue condizioni fisiche - può bastare così".