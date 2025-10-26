Domenica 26 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
26 ott 2025
Fiorello, 'dopo cinque Sanremo basta così, Conti straordinario'

"Dopo cinque Sanremo basta, non lo farei per rispetto verso Amadeus, non sarebbe giusto. Conti è una persona straordinaria e lui stesso lo sa, e non sarebbe giusto anche per chi lo guarda vedermi sempre lì". Lo ha detto Fiorello che ha partecipato oggi al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento, che chiude oggi a Milano.

"Certo mai dire mai, ma credo che ormai con alluce rigido e malanni vari - ha aggiunto scherzando sulle sue condizioni fisiche - può bastare così".

