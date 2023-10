Fiom vola a Detroit, al fianco dei lavoratori in sciopero

Oggi, mercoledì 11 ottobre, una delegazione della Fiom-Cgil, guidata dal Segretario Generale Michele De Palma, è in viaggio verso Detroit per portare la solidarietà dei metalmeccanici italiani alle lavoratrici e ai lavoratori in sciopero. La delegazione è composta da Michele De Palma, Segretario Generale Fiom-Cgil, Marcello Scipioni, Responsabile Ufficio Internazionale, Gianni Mannori, Responsabile Stellantis Mirafiori per la Fiom-Cgil di Torino e Andrea Di Traglia, RSA della Fiom-Cgil dello stabilimento Stellantis di Cassino. Nei tre giorni, dal 12 al 14 ottobre, è previsto una serie di incontri, in particolare con il Presidente dell'Uaw, Shawn Fain. Giovedì 12 ottobre la delegazione si unirà ai picchetti davanti allo stabilimento di assemblaggio di Stellantis a Toledo, nell'Ohio. Il giorno seguente, venerdì 13 ottobre, la delegazione della Fiom-Cgil si unirà ai lavoratori in sciopero allo stabilimento Ford del Michigan, a Wayne, e successivamente visiterà la Solidarity House, sede dell'Uaw; nel pomeriggio raggiungerà i lavoratori dello stabilimento di General Motors a Ypsilanti, sempre nel Michigan. Sabato 14 ottobre, infine, la delegazione parteciperà al picchetto delle lavoratrici e dei lavoratori del centro di distribuzione dei pezzi di ricambio Stellantis Mopar a Romulus, Michigan.