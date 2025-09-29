Fiom, 'la fuga di Stellantis', in 4 anni -9.600 dipendenti

Negli ultimi 4 anni i dipendenti di Stellantis sono passati da 37.288 del 2020 a 27.632 nel 2024: il risultato è che sono stati persi 9.656 lavoratori. In 20 anni, dal 2004 al 2024, è stata persa una produzione di automobili pari a 515.944 unità. Considerando anche i veicoli commerciali, la perdita complessiva di volumi è stata pari a 520.798 unità. Nel 2024 sono state prodotte solo 289.154 auto e 190.784 veicoli commerciali. È quanto indica un'indagine della Fiom-Cgil "La grande fuga dall'Italia" che evidenzia il sostanziale disimpegno di Stellantis dal Paese. "I dati raccontano la fuga di Stellantis dal nostro Paese. Sono le cifre di un fallimento", commenta il segretario generale della Fiom, Michele De Palma.