Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima oraFino a 2028 ingresso fuori quota di caregiver stranieri
2 ott 2025
Fino a 2028 ingresso fuori quota di caregiver stranieri

Sono prorogate, fino al 2028, le misure che consentono l'ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all'anno per l'assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità. È una novità contenuta nel decreto in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, approvato oggi dal Consiglio dei ministri "in via definitiva", con questa "modifica rispetto al precedente testo", a cui era stato dato il via libera nella seduta del 4 settembre scorso.

