Finito il G7 sull'attacco dell'Iran, durato poco meno di un'ora

È durata poco meno di un'ora la riunione del G7 in videoconferenza, convocata dalla presidenza italiana per discutere dell'attacco iraniano contro Israele. La premier Giorgia Meloni ha partecipato in collegamento da Palazzo Chigi al vertice, a cui hanno preso parte i leader di tutti i Paesi del G7. Come sempre hanno preso parte anche i vertici dell'Unione europea, rappresentata dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel e da quella della Commissione Ursula von der Leyen.