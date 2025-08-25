Fininvest, niente trattative avanzate per Villa Certosa

"Stiamo raccogliendo varie manifestazioni di interesse, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata". Lo afferma un portavoce di Fininvest a proposito delle ipotesi di un acquirente definito per Villa Certosa in Sardegna. "Non commentiamo mai indiscrezioni su singoli interlocutori", aggiunge il portavoce della holding degli eredi Berlusconi dopo che il quotidiano 'La Nuova Sardegna' ha ipotizzato che sarebbe alle battute finali la trattativa per la vendita della storica dimora estiva di Silvio Berlusconi, affacciata sul golfo di Porto Rotondo, con un'estensione di 4.500 metri quadrati, 126 stanze e un parco di 120 ettari.