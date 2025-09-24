Fini, non vedo un clima da anni di piombo

"In questo momento non vedo nel Paese un clima da Anni di piombo. Li ho visti, li ho vissuti, amici sono morti. Oggi si è qualitativamente abbassato il livello del dibattito politico, tanto a destra quanto a sinistra; sembra regredita. Non evocherei mai le Brigate rosse, come mi auguro che nessuno a sinistra evochi stragi fasciste". Lo ha detto Gianfranco Fini, ospite di Otto e mezzo, su La7.

"Sono fuori dalla politica perché non mi piace il modo in cui viene concepita. Siamo al trionfo della propaganda e alla progressiva scomparsa della politica", ha aggiunto l'ex presidente della Camera, come riferisce una nota.