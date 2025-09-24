Mercoledì 24 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
Fini, non vedo un clima da anni di piombo

"In questo momento non vedo nel Paese un clima da Anni di piombo. Li ho visti, li ho vissuti, amici sono morti. Oggi si è qualitativamente abbassato il livello del dibattito politico, tanto a destra quanto a sinistra; sembra regredita. Non evocherei mai le Brigate rosse, come mi auguro che nessuno a sinistra evochi stragi fasciste". Lo ha detto Gianfranco Fini, ospite di Otto e mezzo, su La7.

"Sono fuori dalla politica perché non mi piace il modo in cui viene concepita. Siamo al trionfo della propaganda e alla progressiva scomparsa della politica", ha aggiunto l'ex presidente della Camera, come riferisce una nota.

© Riproduzione riservata