Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla oggiIsraele-HamasPensioni manovra 2026Crisi Francia
Acquista il giornale
Ultima oraFine vita, per l'Asl 44enne malata di Sla ha i requisiti
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fine vita, per l'Asl 44enne malata di Sla ha i requisiti

Fine vita, per l'Asl 44enne malata di Sla ha i requisiti

Associazione Coscioni: "Morte volontaria quando e se vorrà"

Associazione Coscioni: "Morte volontaria quando e se vorrà"

Associazione Coscioni: "Morte volontaria quando e se vorrà"

Secondo una verifica delle condizioni di salute eseguita dell'Asl, Ada, la 44enne campana affetta da Sla, ha tutti i requisiti previsti e "quando e se lo vorrà potrà quindi procedere con l'aiuto alla morte volontaria nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte". A renderlo noto è l'associazione Luca Coscioni, in una nota.

La comunicazione ufficiale ai legali della 44enne è stata notificata ieri, 7 ottobre: ora, informa ancora la nota, "l'azienda sanitaria ha reso noto che procederà con le fasi consequenziali previste con l'individuazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata