Fine vita, per l'Asl 44enne malata di Sla ha i requisiti

Secondo una verifica delle condizioni di salute eseguita dell'Asl, Ada, la 44enne campana affetta da Sla, ha tutti i requisiti previsti e "quando e se lo vorrà potrà quindi procedere con l'aiuto alla morte volontaria nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte". A renderlo noto è l'associazione Luca Coscioni, in una nota.

La comunicazione ufficiale ai legali della 44enne è stata notificata ieri, 7 ottobre: ora, informa ancora la nota, "l'azienda sanitaria ha reso noto che procederà con le fasi consequenziali previste con l'individuazione del farmaco e delle modalità di autosomministrazione".