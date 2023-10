Fine delle agevolazioni fiscali per i calciatori stranieri

Fermare tutte le agevolazioni fiscali per i calciatori in arrivo dall'estero: questa è la svolta confermata da più fonti governative che sarà contenuta nel decreto legislativo della manovra. Per altre categorie le agevolazioni restano, ma con requisiti più stringenti, una quota di esenzione dal reddito ridotta e un tetto massimo di 600mila euro. Secondo le stesse fonti, questa norma non si applica ai lavoratori dello sport, e sostituirà il decreto crescita, che permetteva ai club di offrire ingaggi più alti a giocatori con almeno due anni di residenza fiscale all'estero che si trasferiscono in Italia.