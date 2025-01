Finanziamenti europei: 15 progetti italiani ricevono 150mila euro ciascuno

Altri 134 progetti, 15 dei quali italiani, hanno ricevuto dal Consiglio Europeo della Ricerca un finanziamento di 150mila euro ciascuno per avviare i loro risultati al mercato. Sale così a 245 il numero complessivo dei progetti finanziati nel periodo 2024-2025 nell'ambito del programma di ricerca e innovazione europeo Horizon Europe, per un totale di 36,75 milioni di euro assegnati. I 134 vincitori dei finanziamenti "Proof of Concept" lavorano in 20 Paesi. Fra questi, l'Italia si colloca in prima posizione con Germania e Paesi Bassi (15 progetti ciascuno). Seguono Spagna e Regno Unito (14), Israele (12), Belgio (11), Francia (10), Danimarca (6), Austria (5), Svezia (4), Irlanda (3), Finlandia e Norvegia (2), Croazia, Cechia, Cipro, Polonia, Portogallo e Turchia (1 ciascuno).

Organoidi e microrobot per terapie di precisione contro i tumori e tecnologie quantistiche sono fra i temi delle 15 ricerche italiane finanziate. Di queste due sono del Politecnico di Torino, due dell'Università di Padova e altrettante del Consiglio nazionale delle Ricerche. Sono stati inoltre assegnati fondi a Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore Sant'Anna, Politecnico di Milano, ospedale San Raffaele e Università di Milano, Trento, Perugia, Sapienza di Roma e Ca' Foscari di Venezia.