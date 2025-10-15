Martedì 14 Ottobre 2025

Ultima oraFinanza Biella, caporalato in appalti pubblici in 8 regioni
15 ott 2025
Finanza Biella, caporalato in appalti pubblici in 8 regioni

Sfruttamento di lavoratori stranieri, lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza, subappalti irregolari. Ne sono accusate, a vario titolo, cinque persone raggiunte da un provvedimento di perquisizione della Procura di Biella in un'inchiesta della finanza sul presunto caporalato in cantieri pubblici, nata dalla denuncia di un incidente a un operaio alla diga dell'Ingagna di Mongrando, nel Biellese.

Una sessantina di militari hanno eseguito diciannove perquisizioni in case, imprese e cantieri edili cercando ulteriori prove in Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Basilicata e Calabria.

