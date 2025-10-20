Filosa, Italia al centro della nostra visione strategica

"Oggi con voi voglio ribadire con fermezza il nostro impegno nei confronti dell'Italia, un Paese al centro della nostra visione strategica. Il Piano Italia è solido e confermato". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ai sindacati. "Stiamo rispettando le tempistiche annunciate: lo dimostrano i prossimi lanci della Fiat 500 ibrida, la cui produzione inizierà a novembre a Mirafiori, e della nuova Jeep Compass che inizieremo a produrre nelle prossime settimane a Melfi" ha aggiunto.