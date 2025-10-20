Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoAssalto ultrasAffitti breviManovraFurto LouvreBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraFilosa, Italia al centro della nostra visione strategica
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Filosa, Italia al centro della nostra visione strategica

Filosa, Italia al centro della nostra visione strategica

'Piano Italia è solido e confermato'

'Piano Italia è solido e confermato'

'Piano Italia è solido e confermato'

"Oggi con voi voglio ribadire con fermezza il nostro impegno nei confronti dell'Italia, un Paese al centro della nostra visione strategica. Il Piano Italia è solido e confermato". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ai sindacati. "Stiamo rispettando le tempistiche annunciate: lo dimostrano i prossimi lanci della Fiat 500 ibrida, la cui produzione inizierà a novembre a Mirafiori, e della nuova Jeep Compass che inizieremo a produrre nelle prossime settimane a Melfi" ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FiatStellantis