Film Minecraft con Jason Momoa e Jack Black domina il box office

Un film Minecraft, primo adattamento cinematografico live action del popolare videogioco, con protagonisti Jason Momoa e Jack Black, per la regia di Jared Hess, domina ancora il box office del fine settimana 24-27 aprile con 774.117 euro (-41%) e una media di 1.861 euro a cinema (416), per un totale di 11.273.525 euro, stando ai dati Cinetel. Un ottimo risultato per un film che, forte del popolarissimo videogame da cui è tratto, ha conquistato giovani e famiglie.

Il film Warner e Legendary Pictures precede la new entry Usa da 4 giorni targata Eagle pictures Until Dawn - Fino all'alba, con 646.469 euro con una media molto buona di 2.359 euro a cinema (274). Until Dawn è tratto da un videogame horror. Rispetto al primo giorno, il suo moltiplicatore del week-end è stato di 5.

Terza posizione per 'Una 30 notti con il mio ex', la commedia di Guido Chiesa con Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo che chiude il fine settimana con 388.924 euro (solo -15% rispetto al fine settimana di esordio) e una media di 783 euro a cinema (497). Il film di Guido Chiesa raggiunge il totale di 1.097.721 euro e non ha finito la sua corsa.

Esordio in quarta posizione per The Accountant 2 con 384.700 euro e una media di 1.435 euro. Quinta posizione per l'evento rock Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII con 341.227 euro e una media di 1.610 euro a cinema. Sesta posizione per l'horror I peccatori con 298.540 euro (-16%) e una media di 1.062 euro a cinema per un totale di 854.314 euro.

Il nuovo film Queer di Luca Guadagnino: adattamento del romanzo di William S. Burroughs, nel cast Daniel Craig, è settimo e chiude il fine settimana con 260.963 euro (-30%) e una media di 781 euro a cinema (331) per un totale di 895.397 euro. In ottava posizione esordisce 'Una figlia' di Ivano de Matteo con 247.562 euro e una media di 709 euro.

Nona posizione per il family Moon il panda con 211.476 euro (-27%) e una media di 498 euro a cinema (425), per un totale di 682.391 euro. Esordisce in decima posizione la commedia romantica L'amore in teoria di Luca Lucini che parte con 152.686 euro e una media di 563 euro.

Il fine settimana 24-27 aprile, incastonato tra le feste di Pasqua, la festività del 25 aprile e il prossimo "ponte" dell'1 maggio, si è chiuso con 4.991.674 euro (664.240 spettatori) su 3.092 schermi, -19,5% di box office rispetto al fine settimana 25-28 aprile 2024 che si era chiuso con 6.202.367 euro che vedeva in testa Challengers con 1.249.252 euro. Rispetto al fine settimana precedente, invece, la crescita è dell'8%. Domenica 27 aprile, il box office è stato di 1.225.359 euro (166.497 spettatori).