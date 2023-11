Filippo Turetta potrebbe tornare venerdì in Italia

Potrebbe essere venerdì il giorno del trasferimento in Italia di Filippo Turetta, dopo che le autorità tedesche hanno dato il loro assenso all'estradizione. L'operazione è affidata al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), che si sta coordinando con l'organismo tedesco corrispondente per organizzare la consegna del giovane. Gli uomini dello SCIP - che è un servizio interforze - andranno in Germania per prendere in consegna il giovane, che sarà trasferito con un volo diretto a Fiumicino. Una volta arrivato a Roma, gli verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sempre nella Capitale. Successivamente, potrà essere trasferito a Venezia per l'interrogatorio di garanzia del giudice.