Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona
18 set 2025
Colpito con un pugno da un altro detenuto a Montorio

Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo rivela oggi il quotidiano L'Arena. L'aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione "protetta". L'aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.

SentenzaGiustizia