Filippine: terremoto del 5.2 scuote gli edifici di Manila

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha scosso gli edifici nella capitale filippina, secondo il Servizio Sismologico degli Stati Uniti (USGS), e le autorità locali hanno avvertito di possibili danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha avuto epicentro circa 100 chilometri a sud di Manila, nella c ittà di Calaca (provincia di Batangas), a 10 chilometri di profondità, alle 8:24 ora locale (le 2:24 in Italia) e ha costretto i residenti a fuggire dalle case e dagli uffici. Al momento non vi sono tuttavia segnalazioni di vittime o tsunami.