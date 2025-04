Fidanzato di Ilaria Sula fermato per omicidio e occultamento di cadavere a Roma

E' in stato di fermo il fidanzato 23enne di Ilaria Sula su mandato della Procura di Roma. L'uomo, in base quanto si apprende avrebbe ucciso la ragazza accoltellandola in un appartamento della Capitale per poi sbarazzarsi del corpo dopo averlo chiuso in una valigia. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, lo stanno interrogando negli uffici della Questura. I reati sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Ad incastrare il fidanzato di Ilaria Sula sarebbero stati anche i tabulati e le celle del telefono della ragazza. Analizzandoli gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, avrebbero individuato il 23enne che nei giorni della scomparsa della ragazza, sparita dal 25 marzo, avrebbe utilizzato il telefono della giovane anche per postare storie sul profilo social di Ilaria.