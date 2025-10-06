Lunedì 6 Ottobre 2025

6 ott 2025
Fidanza (Fdi-Ecr), a giudicare Salis sia la giustizia ungherese

"Accusata di reati gravissimi.Voteremo per revoca dell'immunità"

Salis è accusata di reati gravissimi avvenuti fuori dal mandato, molto tempo prima di diventare Mep. Spetta alla giustizia ungherese e non al Parlamento europeo giudicare la sua colpevolezza o la sua innocenza. Noi vogliamo semplicemente che ciò possa accadere come prevedono le norme sull'immunità degli europarlamentari, quindi voteremo per la revoca dell'immunità. Nel frattempo ci sarebbe piaciuto ascoltare da Salis, e anche dal Pd che sta cercando di schermarla dal processo, parole di dissociazione e di condanna verso le violente aggressioni a colpi di martello contro inermi cittadini ungheresi, invece non c'è mai stata alcuna condanna di quella violenza politica". Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr Carlo Fidanza durante la trasmissione Start su Skytg24.

