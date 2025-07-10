Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati

Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Lo scalo "Costa Smeralda" è però rimasto aperto e molti aerei, anche dopo lo scoppio del rogo, sono decollati perché l'emergenza riguarda solo l'entroterra e quindi l'area di attraversamento dei velivoli per l'atterraggio.

Lo sostiene la Geasar, la società di gestione dello scalo, secondo la quale i voli in arrivo in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto hanno lasciato lo scalo gallurese.