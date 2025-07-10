Venerdì 10 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraFiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati

Fiamme vicino all'aeroporto di Olbia, voli dirottati

Lo scalo resta aperto ma è stato chiuso lo spazio aereo

Lo scalo resta aperto ma è stato chiuso lo spazio aereo

Lo scalo resta aperto ma è stato chiuso lo spazio aereo

Spazio aereo chiuso sul cielo di Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. Lo scalo "Costa Smeralda" è però rimasto aperto e molti aerei, anche dopo lo scoppio del rogo, sono decollati perché l'emergenza riguarda solo l'entroterra e quindi l'area di attraversamento dei velivoli per l'atterraggio.

Lo sostiene la Geasar, la società di gestione dello scalo, secondo la quale i voli in arrivo in queste ore vengono dirottati su Cagliari, Alghero e Roma. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto hanno lasciato lo scalo gallurese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioTrasporti