Fiamme in sito nucleare russo dopo drone ucraino abbattuto

Un incendio è scoppiato nella notte in una centrale nucleare russa dopo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto un drone ucraino, secondo quanto riferito dal sito stesso. Il "dispositivo è esploso" al momento dell'impatto con la centrale nucleare di Kursk (ovest), provocando un incendio che "è stato domato dai vigili del fuoco", si legge in un comunicato pubblicato su Telegram. Non sono state segnalate vittime o feriti, ma la capacità della centrale è stata ridotta. "Il livello di radioattività nel sito della centrale nucleare di Kursk e nell'area circostante non è cambiato e corrisponde ai valori naturali", prosegue la nota.