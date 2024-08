Fiamme in casa nel Pisano, morta una bambina

Una bambina è morta a seguito di un incendio sviluppatosi stamani in uno stabile in via Turi nel centro di Santa Croce sull'Arno (Pisa). La piccola, trovata priva di sensi dai vigili del fuoco che dopo averla portata fuori l'hanno consegnata ai sanitari, sarebbe poi morta al suo arrivo all'ospedale di Empoli (Firenze): da quanto appreso le sue condizioni sarebbe subito apparse molto gravi. I vigili del fuoco, intervenuti con più squadre, oltre alla bambina hanno portato fuori dall'abitazione altre cinque persone tra cui altri tre bimbi, una donna incinta e un altro adulto.