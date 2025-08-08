Fiamme alla Moschea di Cordova in Spagna, pompieri sul posto

Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
I pompieri sono al lavoro presso la Moschea di Cordova, in Spagna, per spegnere un incendio sviluppatosi in una delle sue parti. Lo riferiscono diversi media iberici. Nei video pubblicati sui social, si vedono fiamme divampate dall'interno del monumento, che è Patrimonio dell'Unesco. Secondo El Pais, la polizia considera l'incendio "controllato". La prima ipotesi è che all'origine delle fiamme ci sia un problema a un macchinario usato per le pulizie.

