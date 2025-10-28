Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraFI, 'ritiriamo emendamento a ddl concorrenza su tariffe tlc'
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. FI, 'ritiriamo emendamento a ddl concorrenza su tariffe tlc'

FI, 'ritiriamo emendamento a ddl concorrenza su tariffe tlc'

'Attacchi pretestuosi e strumentali'. Plaudono consumatori

'Attacchi pretestuosi e strumentali'. Plaudono consumatori

'Attacchi pretestuosi e strumentali'. Plaudono consumatori

"Continuiamo a leggere attacchi pretestuosi e strumentali a un nostro emendamento al ddl concorrenza che riguarda le tariffe telefoniche. Non si può far finta di non vedere che oggi, in Italia, vige la legge della giungla, con prezzi che variano, unilateralmente, da un momento all'altro. Così, da tariffe inizialmente molto basse si arriva a pagare, nel giro di pochi mesi, cifre di molto superiori. Noi siamo per la regolarità e la trasparenza a tutela dei consumatori. Per questo abbiamo proposto delle regole chiare. A fronte delle polemiche che ne sono scaturite, abbiamo deciso di ritirare il nostro emendamento. Ma chiediamo di aprire quanto prima un tavolo di confronto per individuare le modalità migliori per regolamentare il settore delle tariffe a tutela dei cittadini". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.

Plaudono i consumatori di Codacons ed Unc che parlano di "vittoria" e chiedono di aprire un confronto sull'argomento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Forza Italia