Tra austerità e sviluppo


16 ott 2025
FI, non voteremo mai una tassa sugli extraprofitti

Forza Italia non voterà, né in Cdm né in Parlamento, alcuna tassa sugli extraprofitti. Giusto prevedere un accordo fra il governo e le banche per contribuire a finanziare il sistema sanitario, le imprese, gli aumenti dei salari e il taglio dell'Irpef. Siamo contro ogni imposizione autoritaria che spaventi i mercati, gli investitori italiani e stranieri creando un grave danno economico all'Italia". Così Forza Italia in una nota pubblicata sui profili social del partito.

